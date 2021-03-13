مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

فجر الناقد الرياضي السعودي محمد الخالد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب أحد لاعبي الزمالك الأساسيين من مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والانتقال إلى الدوري التركي.





وأكد "الخالد" في تصريحات صحفية أن أحمد سيد زيزو اتفق مع أحد الأندية التركية خلال الفترة الحالية، على أن ينضم إليه لمدة 6 أشهر خلال الفترة المقبلة، وسيعود بعدها لمصر لينتقل إلى النادي الأهلي.





وأوضح الإعلامي السعودي أن والد أحمد سيد زيزو عقد مع مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية واتفق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للقلعة الحمراء.





وحصل "زيزو" على وعد من اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك بالرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم، وذلك حتى لا يضطر للجوء إلى الفيفا لفسخ تعاقده خاصة وأن اللاعب لم يحصل على مستحقات اللاعبين خلال شهرين.





وكان أحمد سيد زيزو نفي في وقت سابق أنباء مفاوضات الأهلي معه واقترابه من الانتقال إلى القلعة الحمراء.



