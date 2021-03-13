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حقيقة التخلص من كومان في برشلونة

السبت 13/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد أنباء بشأن تفكير خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجديد في الإطاحة بالمدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان في الفترة المقبلة.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن لابورتا يعتبر كومان إرث الرئيس السابق للنادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو وأنه يخطط للإطاحة به من أجل مشروعه الجديد في برشلونة.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن لابورتا يكن الكثير من الاحترام لكومان ولكنه لم يعينه من أجل مشروعه كما أن لابورتا يفضل التعاقد مع مدربين آخرين على رأسهم ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مصادر قريبة من لابورتا نفت تلك الأنباء ملمحة أن رئيس البرسا لديه ثقة مطلقة في المدير الفني الهولندي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المصادر نفت وجود أي تحرك من جانب إدارة برشلونة للبحث عن بديل لكومان خاصة فيما يتعلق بناجلسمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نية لابورتا هي استمرار كومان في الموسم المقبل بعد رؤيته كيف يقود غرفة الملابس وعمله على إعادة بناء الفريق ووضع الثقة في اللاعبين الشباب واستعادة أعلى مستوى للقائد ميسي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا سعيد بالروح التي تسود غرفة ملابس برشلونة ويثق أن الفريق الكتالوني قادر على الفوز بالثنائية المحلية في الموسم الحالي.

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