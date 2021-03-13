كريم ورامي عبد الباسط حمودة: "أبونا بيضربنا علشان نتعلم الصح"

قال كريم ورامي أبناء المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، إن والدهم طيب جدا ويحبهم، حيث قالا:" من الممكن يضربنا حبا فينا وحتى نتعلم الصح من الغلط وبعدين بيصالحنا.





وأضاف كريم ورامى خلال لقائهما بصحبة والدهم في ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، انهما قررا تدشين اغنية لهما لدخول مجال الغناء الشعبي.





يذكر ان المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قال ان رحلة كفاحه كبيرة ومؤثرة وبها العديد من القصص والحكايات، مضيفًا: "اتعلمت فى الشارع ولم اتعلم فى معهد وتعبت كثيرا حتى أصل الى الناس".