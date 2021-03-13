Advertisements

شديد البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السبت 13/مارس/2021 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس السبت الموافق 12 مارس 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد.
- طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 22
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 29
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ 37 دقيقة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 9 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

دافئ نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

تصل لـ5 في بعض الأماكن.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

دافئ ومعتدل رغم سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

تصل لـ8 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

05:15 ص

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين