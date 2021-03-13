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عبد الباسط حمودة: "شقيت وكافحت حتى وصلت إلى قلوب الناس"

السبت 13/مارس/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
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قال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة،  إن رحلة كفاحه كبيرة ومؤثرة وبها العديد من القصص والحكايات ، مضيفًا: " اتعملت فى الشارع ولم اتعلم فى معهد وتعبت كثيرا حتى أصل الى الناس".

وأضاف عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ان هناك مبدعون رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود وكانوا يقدمون أغاني رائعة وكانت تأخذ وقتًا فى التحضير للأغنية.

واشار ان معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن لذا يحرص على غناء كل الألوان حتى يصل الى الناس

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واحد من الناس مطرب شعبي

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