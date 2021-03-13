حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 13 مارس 2021.. "كن منطقيا قدر الإمكان"

يوافق اليوم 13 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 13 مارس 2021.





برج الحمل: العاطفة مُشَوِّشَة للتفكير السليم والحكم الصائب وعليك أن تكون منطقيًّا قدر إمكانك،عضلة القلب ليست ماكينة حديدية لتتحمل كل هذا الإنفعال.





برج الثور: يومٌ مُناسب للأنشطة الترفيهية وهذا يشمل مشاركة زوجتك أو والدتك فى إعداد طبق جديد فى المطبخ أو إحتفالية صغيرة فى المساء.





برج الجوزاء: أخبار قد تحمل حلًا لمشاكلك الإجتماعية أو المالية،على أقل تقدير حاول الإستفادة من أىّ شخص يتواصل معك، المَرْء بإخوانه.





برج السّرطان: عليك أن تقوم بصنعة لطافة بتهدئة الخواطر بين الإناث فى أسرتك، بين والدتك وزوجتك، أو شقيقتك ووالدتك،غلّف عباراتك فى ورقة سوليفان رقيقة.





برج الأسد: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج العذراء: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة، إحترس لألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أوالثروة.





برج الميزان: بإمكانك تنشيط المكالمات على هاتفك النقّال وزياراتك للقريب والبعيد ولو بدون هدف مادّى، صِلَة الرّحم أثمن من أىّ مادّة.





برج العقرب: لاتقدّم وعودًا بأمور العاطفة إلاّ بعد الإستماع لنصائح إناث العائلة، فكّر مرّتيْن قبل أن تُغيّر وظيفتك الحاليّة، أو تتقدم لخطبة جديدة إن كنت عازبًا.





برج القوس: قد تستقبل ضيوفًا وأقارب فى منزلك هذا المساء فقم بواجب الضيافة بوجهٍ مُبتسم ولو كان أحدهم ثقيلًا عليك.





برج الجدى: بأسلوب مُهذّب وعبارات أنيقة بإمكانك منع الآخرين من رفع الكلفة أو التطفل والتدخل فى شئونك الخاصّة، سُورٌمرتفع يصنع جيرانًا طيبين.





برج الدّلو: إبتعد عن أى مواقف قد تعرض سمعتك ومظهرك الإجتماعى بريستيجك للإحراج، إحترس من الملح الزائد فى الطعام والسرعة فى القيادة.



