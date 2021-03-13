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مقتل شخصين برصاص الشرطة في الاحتجاجات بميانمار

السبت 13/مارس/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين على الأقل برصاص الشرطة في ميانمار خلال الليل في الوقت الذي دعا فيه نشطاء إلى مزيد من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ذكرى وفاة طالب أدى مقتله عام 1988 إلى انتفاضة ضد الحكومة.

وجاءت دعوات الاحتجاجات اليوم السبت في الوقت الذي تعهد فيه قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معًا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار حيث تصاعد العنف مع قمع السلطات للاحتجاجات والعصيان المدني. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه قتل اثنين من المتظاهرين برصاص الشرطة في منطقة ثاركيتا بالعاصمة التجارية لميانمار يانغون خلال الليل. وقالت قناة دي في بي نيوز إن الشرطة فتحت النار على حشد تجمع خارج مركز شرطة ثركتا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

انتشرت ملصقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الناس للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على المجلس العسكري وإحياء ذكرى وفاة فون ماو، الذي قُتل برصاص قوات الأمن عام 1988 داخل الحرم الجامعي ما كان يُعرف آنذاك بمعهد رانغون للتكنولوجيا.

أثار إطلاق النار عليه وطالب آخر توفي بعد أسابيع قليلة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة العسكرية المعروفة باسم حملة 8-8-88، لأنها بلغت ذروتها في أغسطس من ذلك العام. وقتل ما يقدر بنحو 3000 شخص عندما سحق الجيش الانتفاضة.

برزت أونغ سان سو كي كرمز للديمقراطية خلال الحركة وظلت قيد الإقامة الجبرية لما يقرب من عقدين. تم إطلاق سراحها في عام 2008 عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية وفازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها بالانتخابات في عام 2015 ومرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي.

في الأول من فبراير من هذا العام، أطاح الجنرالات بحكومتها واحتجزوا سو كي والعديد من زملائها في مجلس الوزراء، بدعوى التزوير في انتخابات نوفمبر. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP) إنه قتل أكثر من 70 شخصًا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في احتجاجات واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

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