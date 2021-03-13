Advertisements

استمرار انخفاض معدل درجات الحرارة في محافظة قنا.. الكبرى 29

السبت 13/مارس/2021 - 08:47 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تشهد محافظة قنا اليوم السبت، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في قنا والمحافظات والتي تصل فيها الصغرى إلى 12 درجة والكبرى إلى 29 درجة.

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس السبت الموافق 12 مارس 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- - طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- - طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد.
- - طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أخبار تهمك

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 14 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

12:11 ص

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين