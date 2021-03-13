استمرار انخفاض معدل درجات الحرارة في محافظة قنا.. الكبرى 29

تشهد محافظة قنا اليوم السبت، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في قنا والمحافظات والتي تصل فيها الصغرى إلى 12 درجة والكبرى إلى 29 درجة.



حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس السبت الموافق 12 مارس 2021، وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- - طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- - طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد.

- - طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

