محكمة أمريكية تعلق حظر الاستثمار في شركة شاومي

منع قاض فيدرالي أمريكي، أمس الجمعة، وزارة الدفاع من إجبار المستثمرين الأمريكيين على سحب استثماراتهم من شركة شاومي الصينية لتصنيع الهواتف الذكية مؤقتًا على أساس أن للشركة علاقات مع الجيش الصيني.





أضافت وزارة الدفاع، تحت إدارة ترامب في منتصف يناير، شاومي وثماني شركات أخرى إلى قائمة تتطلب من الأمريكيين بيع مصالحهم في الشركات بحلول موعد نهائي. ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وقدمت شاومي في أواخر (يناير) شكوى في محكمة واشنطن تسعى إلى إزالتها من القائمة، ووصفت إدراجها بأنه "غير قانوني وغير دستوري" وجادلت بأنه لا يخضع لسيطرة جيش التحرير الشعبي.





قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودولف كونتريراس في واشنطن العاصمة يوم الجمعة إن المحكمة "خلصت إلى أن المتهمين لم يرفعوا القضية بأن مصالح الأمن القومي المعرضة للخطر هنا مقنعة". ولم ترد وزارة الدفاع على الفور على طلب للتعليق.



