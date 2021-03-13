زلزال قوي يضرب مقدونيا الشمالية

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضرب مقدونيا الشمالية، صباح اليوم السبت، بحسب ما ذكر مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل.

وتم رصد الهزة الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.

وكان مركز الهزة الأرضية على بعد 18 كم عن مدينة غوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات جراء الزلزال.