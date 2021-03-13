سفير الفاتيكان بمصر يختتم زيارته لمدينة الغردقة برحلة ترفيهية للغواصة ومتحف الغردقة

اختتم سفير الفاتيكان بمصر، نيقولاس هنرى زيارته لمدينة الغردقة التي تعد الزيارة الأولى له منذ تنصيبه، بجولة ترفيهية للمدينة، والتى شملت العديد من الأماكن الترفيهية السياحية والتاريخية.



وقال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، ان الجولة تضمنت رحلة بحرية لمدة ساعتين على أحد الغواصات بمدينة الغردقة، لمشاهدة جمال البحر الأحمر تحت الماء، ثم جولة داخل متحف الغردقة الاثرى الذى يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والتاريخية التي تحكى بعض من تاريخ محافظة البحر الأحمر.



وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل "لفجر"، أن سفير دولة الفاتيكان، والوفد المرافق له أبدى إعجابهم الشديد بجمال مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن سفير دولة الفاتيكان بمصر، التقط بعض الصور التذكارية خلال زيارته لمدينة الغردقة الاولى منذ تنصيبه.



وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن سفير دولة الفاتيكان والوفد المرافق له، غادر مدينة الغردقة، صباح اليوم متوجهًا إلى مدينة الأقصر لإستكمال جولته المستمرة لمحافظات مصر.





كان شهد الانبا نيقولاس هنري سفير الفاتيكان، القداس الإحتفالي بكنيسة القديس يوسف بالغردقة لأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة والذي الذي ترأسه القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، خلال زيارة سفير الفاتيكان للغردقة التقي خلالها بالآباء كهنة جنوب الصعيد أسوان الأقصر قنا البحر الأحمر وذلك ضمن برنامج زيارته لمدينة الغردقة التي أستمرت لثلاثة أيام.



وأكد القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أنه تم وضع برنامج الزيارة طبقآ لبروتوكول استقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، وتستمر الزيارة على مدار ثلاثة أيام وتتضمن إقامة قداس احتفالي بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل صباح اليوم الجمعة بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وأكد أن زيارة سفير الفاتيكان، هي الأولى لمدينة الغردقة السياحية، وسيكون لها مردودا إيجابيا على القطاع السياحى بالبحر الأحمر، مشيرًا أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وسيكون هناك برنامج دقيق لها طبقآ للبرتوكول.







من جانبه وجه نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر رسالة للعالم من داخل كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة في حضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي والقيادات الأمنية والتنفيذية، قائلًا: « تعالو زوروا مصر بلد جميلة آمنة ومضيافة»، وذلك



والقى نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر كلمته خلال حفل الإستقبال مرحبا بالحضور مقدما الشكر للجهات الأمنية، لافتا إلى أنه تواجد في القاهرة منذ 14 شهر بتفويض من قداسة البابا قائلًا: مصر من البلاد التي بحبها جدا، وزيارتي اليوم للغردقة هي الأولى في كنيسة القديس يوسف استكمالا لزيارتي السابقة لإيبارشية طيبة والتي تضم قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.



وأضاف أن الزيارة جاءت لنقل صورة عن جمال الطبيعة في الغردقة وإرسال رسالة للعالم بأن مدينة الغردقة السياحية آمنة صحيا وتشهد طفرة معمارية إنشائية رغم الظروف القاسية في مواجهة فيروس كورونا وتشهد حالة نمو داعيًا شعوب العالم لزيارتها اتركوا الخوف وتعالوا لزيارة مصر فهي من أجمل مناطق العالم وسترى بعينك الأمن والأمان وتنعم بجمال الطبيعة أهم من السمع، لافتًا الى حرص عائلته على زيارة مصر واصفا إياها البلد المضياف وأرض السلام وشعب مصر جميل.