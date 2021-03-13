Advertisements

محامي أحمد الشناوي: شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة

السبت 13/مارس/2021 - 08:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث المحامي الدولي علي عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي وأحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز حاليًا والزمالك سابقًا، على قضية أحمد الشناوي.

وقال علي عباس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة ".

وتابع: "كيف يقوم اللاعب استرجاع مقدم التعاقد خلال تجديده رغم أن النادي استفاد من تجديد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من نادي بيراميدز".

وأضاف: "الحكم في قضية الشناوي تم اتخاذه وهو تم اسقاط الـ8 ملايين جنيه من على اللاعب".

وأشار: "إذا قام الزمالك استئنف على قرار الشناوي فنحن جاهزون ومن حق الزمالك الاستئناف ولكن تم تساوي الموقف بين الزمالك والشناوي بعد إلغاء قرار دفع الحارس 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك".

أخبار تهمك

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 18 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ يوم

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

12:11 ص

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين