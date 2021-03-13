محامي أحمد الشناوي: شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة

تحدث المحامي الدولي علي عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي وأحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز حاليًا والزمالك سابقًا، على قضية أحمد الشناوي.





وقال علي عباس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة ".





وتابع: "كيف يقوم اللاعب استرجاع مقدم التعاقد خلال تجديده رغم أن النادي استفاد من تجديد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من نادي بيراميدز".





وأضاف: "الحكم في قضية الشناوي تم اتخاذه وهو تم اسقاط الـ8 ملايين جنيه من على اللاعب".





وأشار: "إذا قام الزمالك استئنف على قرار الشناوي فنحن جاهزون ومن حق الزمالك الاستئناف ولكن تم تساوي الموقف بين الزمالك والشناوي بعد إلغاء قرار دفع الحارس 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك".



