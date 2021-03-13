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حالة الطقس اليوم السبت الموافق 13-3-2021 في الكويت

السبت 13/مارس/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 13-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:
يكون الطقس معتدل نهارا وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .

وفى المساء مائل للبرودة وغائم جزئيا ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

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