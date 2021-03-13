حالة الطقس اليوم السبت الموافق 13-3-2021 في الإمارات



حالة الطقس في الإمارات: توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد الدولة طقسا مغبرا وغائما جزئيا ورطبا صباحا فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض قبل أن تعاود الارتفاع مجددا .

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، أن الطقس سيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شمالا وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا صباحا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.



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