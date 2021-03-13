ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 13/مارس/2021 - 09:02 ص
غدير أحمد
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أنطلق مساء أمس الجمعة فعاليات منافسات الجولة ال 27 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بمباراتين من العيار الثقيل جمعتا بين لاتسيو وكروتوني وأتالانتا وسبيزيا.
حقق لاتسيو فوزًا ثمينًا على ضيفه كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب معركة مثيرة خطف فيها الفوز قبل 5 دقائق فقط من النهاية.
أما عن اللقاء الثانية، سحق أتالانتا نظيره يوفنتوس حامل اللقب في آخر 9 مواسم، وصاحب المركز الثالث حاليا برصيد 52 نقطة، بعدما حقق فوزا مباغتا على سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 62 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقاط.
4 – روما 50 نقطة.
5 – أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7– لاتسيو 43 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9 – ساسولو 36 نقطة.
10 – سامبدوريا 32 نقطة.
11 – أودينيزي 32 نقطة.
10 – بولونيا 28 نقطة.
13 – جنوى 27 نقطة.
14 – سبيزيا 26 نقطة.
15 – فيرونتينا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – كالياري 22 نقاط.
18 – تورينو 20 نقاط.
19 – بارما 16 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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