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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 13/مارس/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أنطلق مساء أمس الجمعة فعاليات منافسات الجولة ال 27 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بمباراتين من العيار الثقيل جمعتا بين لاتسيو وكروتوني وأتالانتا وسبيزيا.


حقق لاتسيو فوزًا ثمينًا على ضيفه كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب معركة مثيرة خطف فيها الفوز قبل 5 دقائق فقط من النهاية.


أما عن اللقاء الثانية، سحق أتالانتا نظيره يوفنتوس حامل اللقب في آخر 9 مواسم، وصاحب المركز الثالث حاليا برصيد 52 نقطة، بعدما حقق فوزا مباغتا على سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 62 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقاط.
4 – روما 50 نقطة.
5 – أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7– لاتسيو 43 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9 – ساسولو 36 نقطة.
10 – سامبدوريا 32 نقطة.
11 – أودينيزي 32 نقطة.
10 – بولونيا 28 نقطة.
13 – جنوى 27 نقطة.
14 – سبيزيا 26 نقطة.
15 – فيرونتينا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – كالياري 22 نقاط.
18 – تورينو 20 نقاط.
19 – بارما 16 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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