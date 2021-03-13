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تعرف على العطلات الرسمية في مصر 2021 وفقًا لتصريحات الموقع الرسمي للرئاسة

السبت 13/مارس/2021 - 09:06 ص
العطلات الرسمية في مصر 2021
العطلات الرسمية في مصر 2021
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تعرف على العطلات الرسمية في مصر 2021 وفقًا لتصريحات الموقع الرسمي للرئاسة

العطلات الرسمية في مصر 2021، يحرص جميع العاملين على معرفة أيام العطلات الرسمية، حتى يطمئنوا أنها لا توافق يوم العطلة الرسمية (يوم الجمعة)، أو لا يتخلل الاجازات الطويلة الخاصة بالأعياد أيضًا، وبما جرت العادة أن يتم الإعلان عن مواعيد أيام العطلات الرسمية، قام رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم اعتماد العطلات الرسمية في مصر 2021، والتي سيتم فيها تعطيل كافة القطاعات الحكومية والخاصة وبعد الهيئات والوزارات الخدمية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

العطلات الرسمية في مصر 2021
قبل أن نتعرف على أيام العطلات الرسمية في مصر 2021، أنه في اجتماعًا سابق لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أنه قرر إضافة بند إلى القرار الوزاري رقم 1193 لعام 2018 يحق فيه لرئاسة الوزراء التعديل على أيام الإجازة المقترحة، مثل الذي تم القيام به في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال إن كان يوم الاجازة الرسمية يوافق يوم الثلاثاء، يتم ترحيله حتى يصبح يوم الخميس ليحصل فيه العمال على يومين متتالين وهما (الخميس والجمعة)، ولكن هذا القرار قد لا ينطبق على بعض الإجازات الأخرى.

جدول الاجازات الرسمية في مصر بالتفصيل
لذا سنتعرف الآن على الاجازات الرسمية في مصر 2021 كما هي موعدها الرسمي بدون تغيير، على أن يتم الإعلان من قبل رئاسة الوزراء في مواعيدها المحددة فيما بعد:-

- يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
- الاثنين الموافق 25 يناير الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير.
- يوم الأحد الموافق 25 /4/2021 عيد تحرير سيناء.
- السبت الموافق 1/5/2021 عيد العمل.
- يوم الاثنين الموافق 3/5/2021 إجازة عيد شم النسيم.
- من يوم الخميس 13/5/2021 وحتى يوم السبت 15/5/2021 عيد الفطر المبارك.
- يوم الأربعاء 30/6/2021 الاحتفال بثورة 30 يونيو.
- الاثنين 19/7/2021 وقفة عرفات.
- من يوم الثلاثاء 20 يوليو وحتى يوم 23 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.
- يوم الجمعة الموافق 23/7/2021 عيد ثورة 32 يوليو.
- الاثنين الموافق 9/8/2021 رأس السنة الهجرية.
- يوم الأربعاء 6/10/2021 عيد القوات المسلحة.
- الاثنين 18/10/2021 المولد النبوي الشريف.

تعرف على العطلات الرسمية في مصر 2021 وفقًا لتصريحات الموقع الرسمي للرئاسة

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العطلات الرسمية في مصر 2021 الاجازات الرسمية

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