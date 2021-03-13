



ننشر الآن موعد اول شعبان 2021 فلكيا.. وميعاد استطلاع رؤية هلال شهر شعبان





موعد اول شعبان 2021 الذي يهتم به جميع المسلمين في كل انحاء العالم، وبمعرفة موعده فهو من الشهور التي عظمها المسلمين، ولها مكانة خاصة و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه كما تم ذكره في السنة، ويأتي شعبان يستعد من خلاله جميع المسلمين في كل بقاع الارض لاستقبال شهر رمضان الذي يأتي بعده مباشرة، وينتظر الناس في كل مكان الليلة رؤية هلال شهر شعبان واعلان اول ايام الشهر.





موعد اول ايام شهر شعبان

أكدت الحسابات الفلكية ان موعد اول ايام شهر شعبان سوف يكون يوم الأحد 15 مارس 2021 وذلك حسب ما اكدته هيئة علماء المسلمين والحسابات الفلكية الذي تلعب دور كبير في تحديد بداية كل شهر عربي ولكن يبقى الاساس في رؤيه الهلال لرؤية الهلال الذي من المقرر ان تقوم دار الافتاء المصرية برؤية الهلال يوم السبت الموافق 13 مارس وسيتم الاعلان الرسمي بعدها عن موعد اول ايام شهر شعبان





موعد اول ايام شهر رمضان

يحتمل مسلمين كل مكان الغرفه موعد حلول شهر رمضان المبارك الذي له مكانة خاصة عند جميع المسلمين يتقرب من خلاله جميع المسلمين الى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والصلاة وقراءة القران والصدقة وقد أكدت الحسابات الفلكية على مستوى جميع الدول العربية ان غره شهر رمضان المبارك تكون فلكيا يوم 13 ابريل 2021 وينتهي الشهر الكريم يوم 12 مايو 2021 بعدها حلول عيد الفطر المبارك.



