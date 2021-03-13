أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم السبت، 85.663 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2.216 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ2000 حالة لليوم الثالث على التوالي، فيما سجلت إصابات كورونا يوم الجمعة ثانية أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 11 مليونا و363 ألفا و380 حالة، وحصيلة الوفيات 275 ألفا و105 حالات.

وكانت البرازيل، سجلت المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.