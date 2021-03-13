



وفاة الإعلامية المصرية ملك اسماعيل بعد بإصابتها بفيروس كورونا





توفيت الإعلامية المصرية الكبيرة ملك اسماعيل، مساء أمس الجمعة الموافق 12/3/2021، عن عمر ناهز 85 عامًا، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكانت الإعلامية الكبيرة ملك اسماعيل وبعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، قد انتقلت إلى أحد المستشفيات الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها من مضاعفات كورونا.





وقال شريف بهاء نجل الإعلامية ملك اسماعيل ، إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفاً بالقول لقد بدأنا العلاج منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدته أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى.





جدير بالذكر أن ملك اسماعيل من الرعيل الأول في التلفزيون المصري، وواصلت مشوارها الإعلامي لأكثر من 30 عاماً، حيث تقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس التلفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرا التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية.





من جانبه، نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحافي كرم جبر الإعلامية الراحلة ملك اسماعيل، مؤكدًا أن مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي، مضيفا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.



