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فرنسا توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون

السبت 13/مارس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت هيئة الرقابة الصحية في فرنسا، أمس الجمعة، إنها وافقت على جرعة واحدة من لقاح COVID-19 من شركة جونسون اند جونسون للاستخدام في فرنسا، بعد يوم من موافقة سلطات الاتحاد الأوروبي عليه.

وقالت في بيان "يمكن استخدام لقاح COVID-19 جانسن على الأشخاص من سن 18 عامًا... في إطار استراتيجية التطعيم الفرنسية، بما في ذلك الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر والذين قد يعانون من أمراض". وقد قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاح كان فعالا وجيد التحمل من قبل المرضى، وسيكون هذا اللقاح الرابع في السوق الفرنسي.

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على لقاح جونسون اند جونسون يوم الخميس، مما يمهد الطريق لتسليم الطلقات الأولى في غضون شهر.

وعلي صعيد اخر، سجلت أستراليا اليوم السبت أول حالة محلية لـ COVID-19 منذ أكثر من أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة الطبيب بالفيروس التاجي، مما أدى إلى فرض قيود في مستشفيات المنطقة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالازكزوك، إن الطبيب الذي لم يذكر اسمه عالج الأسبوع الماضي مريضين عادا مؤخرًا إلى أستراليا وتأكدت إصابتهما بالمتغير البريطاني.

نحن نعلم أن هذا الطبيب، الذي قيم هذين المريضين المصابين بفيروس COVID كان في المستشفى في ذلك الوقت. وقال بالاسزوك للصحفيين في عاصمة الولاية بريسبان "ظهر عليه الأعراض الآن". وتعد هذه أول إصابة محلية في أستراليا منذ 24 فبراير. وقال بلاشزوك إن الطبيب، الذي لم يُكشف عن اسمه، عالج المرضى، مما أجبر السلطات على تعقب المخالطين بشكل عاجل. لم تحدد السلطات بعد عدد الأشخاص الذين عالجهم الطبيب.

وقال بلاشزوك إنه في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لتحديد حجم تفشي المرض، سيتم إغلاق جميع المستشفيات في عاصمة الولاية أمام الزوار.

أبلغت أستراليا عن ما يزيد قليلًا عن 29000 إصابة بفيروس كورونا و909 حالة وفاة بكوفيد -19، وهو عدد أقل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة، بمساعدة عمليات إغلاق الحدود الدولية وعمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة. في نيوزيلندا المجاورة، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن يوم السبت إن البلاد ستعيد فتح حدودها لأول مرة للسماح لسكان نيوي، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، بالدخول.

قالت أرديرن إنهم لن يضطروا إلى الحجر الصحي عند وصولهم اعتبارًا من 24 مارس. واوضحت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: "نيوي ليس لديها حالات تم الإبلاغ عنها من COVID-19، وتعني ضوابطها الصارمة على الحدود أنه يمكننا أن نكون واثقين من أنه من الآمن بدء السفر بدون الحجر الصحي إلى نيوزيلندا من نيوي".

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