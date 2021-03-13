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أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021 في مصر

السبت 13/مارس/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق وذلك بعدما شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس حيث سجل سعر جرامالذهب عيار 21 نحو 764 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.

 عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.


أخر تحديث لأسعار الذهب عالميًا:

قلصت أسعار الذهب المكاسب الأسبوعية بنهاية  تعاملات أمس الجمعة، مع صعود العملة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى 1.6 بالمائة، لكنه قلص خسائره مع هبوط الأسهم خلال التعاملات.

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الإغاثة من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما عزز من توقعات تسارع التضخم.

وفي بيانات اقتصادية، صعدت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في عام.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2 المائة، ليصل إلى 1719.90 دولار للأوقية، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1722.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 91.66.

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