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أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم السبت 13-3-2021
السبت 13/مارس/2021 - 08:52 ص
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استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 13-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.
أسعار الدواجن اليوم:
الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها
بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها
البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه
البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات
الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه
لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها
لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.
سعر كرتونة البيض اليوم :
سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة
سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.
لقاحات انفلونزا الطيور
من جانبة أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، على أن الدوللة تواصل جهودها في مكافحة مرض انفللونزا الطيور، حيث أننتجت 150 مليون جرعة لأنفلونزا الطيور ، ونحاول تلبية طلبات الخدمات البيطرية من اللقاحات المحلية المنتجة طبقاً لجدول التحصينات السيادية ، حيث يتم ربط الخطة الإنتاجية للقاحات البيطرية بمنافذ التوزيع تأكيداً على ضمان صلاحيتها ، ولدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحليفي 19 محافظة، حيث يوجد أسطول من العربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية وحفظها بـــ 19 محافظة
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