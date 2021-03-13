تحذير عاجل من طقس الليلة (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح نشطة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء ودافئا على شمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

وتتوقيع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد، وباردا على جنوب سيناء وشديد البرودة على جنوب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12.

سيوة العظمى 21 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12.

دمياط العظمى 19 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12.

السويس العظمى 22 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 11.

طابا العظمى 23 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 11.

المنيا العظمى 23 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 24 والصغرى 10.

سوهاج العظمى 25 والصغرى 12.

