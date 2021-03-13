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ماكس فيرستابين يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية بحلبة البحرين الدولية

السبت 13/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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نجح سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن في تصدّر اليوم الأوّل من التجارب الشتوية التي انطلقت على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط من خلال تحقيقه لأسرع زمن، حيث تتواصل التجارب اليوم السبت والأحد.

وسارعت فرق البطولة منذ الدقائق الأولى للخروج إلى الحلبة من أجل استغلال كُلّ دقيقة ممكنة من التجارب الشتوية بهدف اختبار السيارات الجديدة والتأكد من جهوزيتها التامّة لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التجارب انطلقت في تمام الساعة 10 صباحًا وانتهت في الساعة 7 مساءً، ولكن بداية مرسيدس لم تكن في المستوى المتوقّع إذ اقتصر الصانع الألماني على لفة استطلاعية واحدة بعدما واجه مشكلة في نظام نقل الغيارات ليختار نتيجة لذلك تغيير علبة التروس وهو ما تسبب في غيابه عن الحلبة لأكثر من ثلاث ساعات وحرمان فالتيري بوتاس وقتًا ثمينا على الحلبة.

ولكن المرائب النمساوية ريد بُل ظهرت بأداءً مختلف حيث تمكّن فيرستابن وعلى متن الإطارات المتوسطة في تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و30.674 ثانية قبل ساعة واحدة من انتهاء التجارب، إذ لم يتمكّن أيّ سائق آخر من كسر زمنه.

كما تمكن فريق ريد بُل من تحقيق أكبر عددٍ من اللّفات اليوم: 139 لفة، أيّ ما يعادل مسافة سباقَين. وقد حلّ سائق ماكلارين لاندو نوريس في المركز الثاني بفارق 0.215 ثانية، حيث عمد الفريق هذا الموسم إلى التخلي عن محركات رينو والاستعانة من جديد بمحركات مرسيدس التي أثبتت أنها الأفضل منذ بداية الحقبة الهجينة من المحركات في العام 2014.

وجاء في المركز الثالث، إستيبان أوكون سائق فريق ألباين (رينو سابقًا)، متقدمًا على سائق أستون مارتن لانس سترول، بينما سجّل الوافد الجديد إلى فيراري الإسباني كارلوس ساينز الإبن المركز الخامس.

أمّا سائق ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي فقد حلّ في المركز السادس، فيما تراجع متصدّر الفترة الصباحية دانييل ريكاردو من فريق ماكلارين إلى المركز السابع أمام ثنائي ألفا تاوري بيير غاسلي والسائق الجديد إلى البطولة يوكي تسونودا.

واستلم لويس هاملتون بطل الموسم الماضي مهام القيادة من زميله بوتاس خلال الفترة المسائية، إلّا أنه لم يكن مرتاحًا للغاية داخل سيارته مع خروجه عن مسار الحلبة في عدّة مرات إذ أكمل 42 لفة فقط. وقد حلّ البريطاني في المركز العاشر بفارق 2.2 ثانية عن فيرستابن.

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