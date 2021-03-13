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التعليق الأول من يوسف عمر بعد إصابته بحروق في إعلان محمد رمضان

السبت 13/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان الشاب يوسف عمر على طمأنه جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، أثناء الانفجار الشديد الذي حدث وقت تصويره لإحدى الإعلانات التجارية برفقة الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب يوسف عمر منشورًا قال فيه :"الحمدلله على كل شئ أنا بخير ربنا سترها، والحمدلله إنها جت على قد كده، شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، كلامكم فرق معايا جدًا، وأسف لو ماردتش على حد".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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