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انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"

السبت 13/مارس/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلق منذ قليل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان" حوار الأديان والثقافات" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وبدأت فاعليات المؤتمر بتلاوة آيات من القران الكريم ، بحضور عدد من قيادات وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة. 

ويشارك في المؤتمر كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور نور الحق قادري وزير الشئون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، وعمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية بالصومال، ومحمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد باليمن، وتيموسي متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وأربعة عشر مفتيًا من مختلف دول العالم يدلون بآرائهم في حوار الأديان والثقافات.

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