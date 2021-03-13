انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"

انطلق منذ قليل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان" حوار الأديان والثقافات" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وبدأت فاعليات المؤتمر بتلاوة آيات من القران الكريم ، بحضور عدد من قيادات وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة.



