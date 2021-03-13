"أمن قنا" يضبط هاربا من المؤبد متهم بقتل مواطن وإصابة أمين شرطة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عنصر إجرامى بأسوان قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.

وقال مصدر أمني، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لكشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على قوة أمنية أحدثت وفاة شخص وإصابة أمين شرطة.



وتابع المصدر، أن المتهم كان يستقل تروسيكل وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هاربًا، مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك" تصادف مرورة بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى.



وأشار المصدر، إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامى - مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه في قضيتى "مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات وتبين هروبه من محل إقامته وإختبائة لدى أحد أقاربة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في إر تكاب الواقعة بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده.