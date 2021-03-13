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تعرف على فوائد الصنوبر الصحية السحرية

السبت 13/مارس/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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يضيف الصنوبر للأطباق التي يمكننا إعدادها على مائدة الطعم طعم مميز وشهي، ويحوي الصنوبر العديد من الفوئد المذهلة وخاصة في الصحة ومن فوائده التي لا تخطر ببالنا تكمن في التالي:

- يساعد على تقليل الشهية، ما يساهم بشكل مباشر في تخفيض الوزن، لذلك فهو يستخدم بالكثير من الحميات الغذائية.  

- يحتوي على عنصر الزنك المفيد، الذي يساهم في الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم، ويضمن بأن تؤدي الأعضاء وظائفها بشكل سليم.

- بذور الصنوبر، تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، المعروف بأنه يساعد على التحكّم في المزاج، وفعّال بإزالة القلق والتخفيف من أعراض الإجهاد والاكتئاب. 

- يساعد على تحسين عادات النوم وتنشيط الذاكرة.

- يحتوي الصنوبر على كميات جيدة من الحديد، الذي يساعد على عملية نقل وتخزين الأكسجين في الدم.

- يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. 

- يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص حدوث تلف الخلايا، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة، التي تساعد أيضاً على التقليل من الآثار الجانبية للجذور الحرّة، وبالتالي علاج تجاعيد على البشرة.

- مصدر غني بفيتامين A واللوتين، المهميْن لصحة البصر، وتطوير حدّة الرؤية. 

- يحافظ على صحة العيون بشكل عام، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

- يعمل على خفض مستويات الكولسترول المرتفعة في الجسم، ويقلّل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ويقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

- ويملك القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، خاصة سرطان القولون والمستقيم، وخصوصاً لدى النساء في سن اليأس. 

- يساهم في تعزيز صحة العظام، بفضل احتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين K الضروري لصحة العظام.

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