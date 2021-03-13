فرنسا تسجل 228 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 228 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصدرت الصحة الفرنسية، بيانًا قالت فيه إن إجمالى عدد الوفيات وصل إلى 90.146 أما عدد المصابين فوصل إلى 4.015.560 بعد تسجيل 25.229 حالة جديدة.

وأشارت الصحة الفرنسية، إلى أن عدد المصابين الذين يتواجدون حاليا فى العناية المركزة، وصل إلى 4.033 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ الـ26 من شهر نوفمبر الماضى.