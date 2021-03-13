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الهلال الأحمر: وصلنا لـ2 مليون متضرر من جائحة كورونا (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن مساندة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث من مهام الهلال الأحمر.

وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنهم قاموا بتدخلات كثيرة أثناء جائحة كورونا، حيث تم الدفع بعدد من المتدربين للقيام ببعض المهام مثل عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية.

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أنهم تمكنوا من الوصول لنحو 2 مليون شخص ممن تضرروا من جائحة كورونا.

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