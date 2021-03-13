الأرصاد تحذر من طقس السبت.. وتصدر بيانا مهما بدرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من حال الطقس السبت، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، عن أمس الجمعة، ويسود طقس مائل للبرودة إلى لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، والوجه البحرى، ومائل للبرودة إلى معتدل على المناطق الداخلية من الشمال، ومعتدل القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للحرارة بأقصى الجنوب، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.





ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، مؤكدة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية.





ووجه تحذير للسائقين للقيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية من ترك مسافة والالتزام السرعة المقررة لانتشار السحب والشبورة المائية .





وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، بينما تظهر السحب المرتفعة على مناطق من وسط وجنوب الجمهورية، وتظهر الشبورة المائية على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وجميع الطرق الزراعية.





درجات الحرارة المتوقعة





الصغرى / العظمى





القاهرة 22/11

الإسكندرية 19/11

مرسى مطروح 17/11

دمياط 18/12

بورسعيد 17/14

العريش 18/10

المنصورة 21/9

كفر الشيخ 21/9

دمنهور 21/8

طنطا 22/10

شبين الكوم 23/10

الزقازيق 23/10

العاشر من رمضان 23/9

الإسماعيلية 22/9

السويس 22/11

الفيوم 23/12

بني سويف 23/12

المنيا 25/11

أسيوط 26/10

سوهاج 27/12

قنا 30/12

الأقصر 29/12

أسوان 30/14

شرم الشيخ 27/18

الغردقة 26/14

حلايب 30/21

الخارجة 27/12

سيوة 23/11

نخل 20/3

سانت كاترين 19/4