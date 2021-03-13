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وزير الأوقاف: أمران يعطلان الحوار بين الدول أوله الجماعات المتطرفة

السبت 13/مارس/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه وفقا لظروف عصرنا الذي يقوم على اعلاء شأن الدولة ومشروعية الدولة أصبحنا في حاجة ملحة لاعادة قراءة النصوص في فقه الدولة. 

وأوضح جمعة خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بعنوان" حوار الأديان والثقافات ": حق الجوار الدولي اعظم حرمة من حق الأفراد لما يترتب عليه من مشكلات كما ان الإنسان لايعتدي ع جاره فالدول المحترمة هي التي لاتعدي على جارتها ولاتسمح ان تتخذ حدودهاوسيلة للاعتداء على غيرها. 


وأضاف: حرمة الدول لاتقل شأنا عن حرمة البيوت وكما لايحق دخول بيت احد بدون إذنه لايحق ان تدخل اي دولة الا باذن تأشيرة دخول. 

وتابع: تأشيرة الدخول أمان، و عليك ان تحترم قوانين وقواعد الدولة التي تدخلها، والدول الصادقة هي التي تفي بعهودها ومعاهداتها الدولية.

ونوه أن الحوار بين الأفراد يعادلها قضية التفاوض بين الدول، وبعد ايام ستحتفل جنوب سيناء برفع العلم على طابة والتي استردتها عن طريق الحوار والتفاوض الدولي. 

وأشار إلى أن الحوار البناء الذي يقوم على التفاهم والتشاور، والمواطنة الحقيقية تقتضي التكافؤ بين جميع المواطنين، منوها أن المواطنه مفهوم يؤمن بالتعددية المتكاملة ولا يميز على اساس قبلي او عرقي.
واختتم الوزير أن الذي يعطل الحوار امران الجماعات الإرهابية ، والنفعيون وخونة الاوطان.

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