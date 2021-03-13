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الاثنين المُقبل..محمد منير في ضيافة "صاحبة السعادة"

السبت 13/مارس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل الفنان محمد منير، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "DMC".

وروجت الإعلامية إسعاد يونس لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور من كواليس تلك الحلقة، وعلقت عليها قائلة :" استنوا أول حلقة من لقاء الكينج محمد منير يوم الاثنين الساعة ١١ مساءً على DMC".

وفي سياق آخر طرح محمد منير مؤخرًا أغنية "باب الجمال"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

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