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أخبار سارة في الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

السبت 13/مارس/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها يوم ١٦ مارس الجاري.


وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية.


ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على أهمية مواجهة «فيتا» والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

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