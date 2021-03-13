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برشلونة يضع هذا الشرط من أجل التعاقد مع سيرجيو أجويرو

السبت 13/مارس/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني وضع شرطًا من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع السيتيزن.


وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة لن يتعاقد مع أجويرو، إلا إذا جاءت بظروف اقتصادية مناسبة للوضع المالي للبلوجرانا.


وتابعت الصحيفة، أن برشلونة لا يمكنه تحمل راتب أجويرو الذي يتجاوز 15 مليون يورو في الموسم الواحد، واشترط البلوجرانا تخفيض راتب النجم الأرجنتيني لأكثر من النصف، للتفاوض على العقد.


وأشارت الصحيفة، أن الحالة البدنية للاعب قد تمثل عائقًا في الصفقة، لأن أجويرو لم يخض سوى 3 مباريات أساسيًا فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد يكون التعاقد مع برشلونة لمدة موسم واحد فقط.

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