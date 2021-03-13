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غدا .. قطع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

السبت 13/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مناطق (أم بيومي - منطي - أرض الحافي - المزرعة)، بحي غرب شبرا الخيمه، وذلك اعتبارا من الساعة العاشره صباح غدا الأحد، وحتى الساعة السادسة مساءا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال نقل خط طرد صرف صحي بأم بيومي قطر ٧١٠ مم، وذلك ضمن أعمال توسعات الطريق الدائري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وستوفر الشركة سيارات مياه نقيه صالحه للشرب للمناطق المتأثره بالانقطاع وفي حال طلبها رجاء الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

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