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مستوطنون يهود يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية

السبت 13/مارس/2021 - 10:49 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين الفلسطينيين ، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية.

 

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، من دون وقوع أضرار.

 

وأضاف المسؤول، أن الأهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة، وفقًا لوكالة "معا".

 

وقد نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية، صورا أظهرت تحطم زجاج أحد المنازل جراء اعتداء المستوطنين.

 

وتتعرض الجهة الغربية لبلدة حوارة، بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل وإحراق المركبات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

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مستوطنون يهود فلسطين الضفة الغربية

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