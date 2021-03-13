وزير الخارجية الأيرلندي: المملكة المتحدة مدانة بـ'القومية المنحرفة'

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم السبت، إن بريطانيا تُظهر "قومية شاذة" من خلال السعي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ذلك.





وقال في مقابلة مع صحيفة التايمز "هذه الفكرة القائلة بأن بريطانيا يمكنها الوصول إلى هناك أولًا هي تفكير ضيق الأفق، بصراحة. إنها قومية شاذة حين يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي العمل معًا كشركاء".





دعا كوفيني بريطانيا إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي وكندا للتوصل إلى اتفاق تجاري مشترك مع الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، رفض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، اتهامات بـ "قومية اللقاح" الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه في حين فرضت بريطانيا والولايات المتحدة حظرا صريحا على صادرات جرعات COVID-19، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن التصدير.









ووجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة انتقادات في الداخل لطرح لقاح أبطأ بكثير من تلك التي كانت في عضو سابق في بريطانيا أو الولايات المتحدة، وفي الخارج لقيامه حتى الآن بدور أقل من الصين أو روسيا أو الهند لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات. وردت بريطانيا بسرعة على تعليقات ميشيل، الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها لم تمنع تصدير لقاح واحد من لقاح COVID-19.





وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "أي إشارات إلى حظر تصدير بريطاني أو أي قيود على اللقاحات خاطئة تمامًا". وأكد مسؤولون أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كتب إلى ميشيل "لضبط الأمور في نصابها" وتم استدعاء ممثل لوفد الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة لحضور اجتماع في وزارة الخارجية.





وقال ميشيل في تغريدة: "سعيد إذا أدى رد فعل المملكة المتحدة إلى مزيد من الشفافية وزيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة".





وقد نشأ الخلاف بعد أن نشر ميشيل بيانا مطولا ظهر الثلاثاء دافع فيه عن استراتيجية الكتلة. وقال إنه بدون أوروبا، لم يكن من الممكن تطوير وإنتاج العديد من اللقاحات في أقل من عام، وقد ضمن تضامن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأفقر في الكتلة تتلقى جرعاتها الأولى.





كما دافع ميشيل أيضًا عن نظام للتحكم في تصدير الجرعات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي، والذي استندت إليه إيطاليا الأسبوع الماضي لمنع شحنة من جرعات AstraZeneca إلى أستراليا.





وقال ميشيل "هدفنا هو منع الشركات التي طلبنا منها وممولتها مسبقًا جرعات من تصديرها إلى دول متقدمة أخرى عندما لا تقدم لنا ما وعدت به.. لم يتوقف الاتحاد الأوروبي عن التصدير أبدًا." واضاف إن الاتحاد الأوروبي سيصبح المنتج الرائد للقاحات في العالم في الأشهر المقبلة وسيكون الأفضل تجهيزًا لتكييف إنتاج اللقاح بسرعة مع الطفرات الفيروسية.



