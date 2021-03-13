عاجل.. بالصور افتتاح معرض الزهور وإشادة بجودة النباتات المعروضة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع ال88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة،

بحضور سفير جنوب السودان جوزيف مومو، والسفير سامي النقبي مندوب السفير الاماراتي بالقاهرة

ونائب محافظ الجيزة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس الزراعة والري في مجلس الشيوخ وعبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة أكثر من 223 عارض.

وزير الزراعة ومرافقوه تفقدوا أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم

القصير شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعه كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر ان معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.