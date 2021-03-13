مقتل 5 أشخاص في احتجاجات ميانمار تزامنا مع تعهد الولايات المتحدة بإعادة الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين على أيدي قوات الأمن في ميانمار، حسبما أفاد شهود عيان ووسائل إعلام، فيما أحيى نشطاء، اليوم السبت، ذكرى وفاة طالب أدى مقتله عام 1988 إلى انتفاضة ضد الحكومة العسكرية.





قال شاهد لرويترز إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر عندما فتحت الشرطة النار على اعتصام احتجاجي في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قتل شخصًا آخر في بلدة بياي بوسط البلاد وتوفي اثنان في إطلاق نار من قبل الشرطة في العاصمة التجارية يانغون ليلًا.





وجاءت الوفيات في الوقت الذي تعهد فيه قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معًا لاستعادة الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.





قالت جماعة دعم جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP) إن أكثر من 70 شخصا قتلوا في ميانمار في احتجاجات واسعة النطاق ضد انقلاب الجيش في الأول من فبراير شباط.





اندلعت احتجاجات اليوم السبت بعد نشر ملصقات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث الناس على إحياء ذكرى وفاة فون ماو، الذي قُتل برصاص قوات الأمن عام 1988 داخل ما كان يُعرف آنذاك باسم حرم معهد رانغون للتكنولوجيا.





فقد أثار إطلاق النار عليه احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة العسكرية المعروفة باسم حملة 8-8-88، لأنها بلغت ذروتها في أغسطس من ذلك العام. قُتل ما يقدر بنحو 3000 شخص عندما سحق الجيش الانتفاضة، وكان ذلك في ذلك الوقت أكبر تحد للحكم العسكري الذي يعود تاريخه إلى عام 1962.





برزت أونغ سان سو كي كرمز للديمقراطية خلال الحركة وظلت قيد الإقامة الجبرية لما يقرب من عقدين. وتم إطلاق سراحها في عام 2008 عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية وفازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها بالانتخابات في عام 2015 ومرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي.





في الأول من فبراير من هذا العام، أطاح الجنرالات بحكومتها واحتجزوا سو كي والعديد من زملائها في مجلس الوزراء، بدعوى التزوير في انتخابات نوفمبر. يمثل الانقلاب في ميانمار، حيث تربط الجيش علاقات وثيقة بالصين، اختبارًا مبكرًا رئيسيًا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.



