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تونس تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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انطلقت صباح اليوم السبت، في تونس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بكافة أنحاء البلاد، بعد حصولها على دفعة أولي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي والتي تقدر بـ30 ألف جرعة.

وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حيث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح كورونا في تونس.

كما خصص 25 مركزا جهويا للتطعيم ضد "كوفيد 19" بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية "EVAX"، حيث تهدف وزاة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.

وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي، أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وضمت الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن الجهة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع توزيع لقاحات كورونا هي اللجنة الوطنية التي أعدت استراتيجية اللقاحات، موضحا أن الأعداد المطلوبة من اللقاحات لتونس لا تتناسب مع الكميات التي ستحصل البلاد عليها.

هذا وأعلنت تونس، في وقت سابق، تقليص ساعات حظر التجول، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس، على أن يلتزموا بتقديم تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، فضلا عن تمديد ساعات فتح المقاهي.

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