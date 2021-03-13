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المجتمعات العمرانية: تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

السبت 13/مارس/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرب انتهاء تنفيذ مشروعات بمدينة السادات.
 
وتنفذ الهيئة 1740 وحدة سكنية  بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الاسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، بالإضافة إلى ربط العمارات بمرافق المياه والصرف والكهرباء، وبذلك تكون الوحدات جاهزة للتسليم، فضلاً عن 4060 وحدة سكنية بحي النور، جزء منها ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والجزء الآخر ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم تفقد مباني الخدمات الجاري تنفيذها بالحي وتشمل " مدرسة تعليم أساسى ، وحدة صحية ، سوق تجارية ، ملعب ثلاثى ، مبنى حضانة " بنسب إنجاز بلغت نحو 85%، كما أثنى على أعمال اللاند سكيب التى يتم تنفيذها ذاتيا بالحى.
 
وتخضع للتنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية والتى بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى فيها 95% بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، وسيتم التشغيل الجزئي لها في أقرب وقت.
 
والمحطة تأتى ضمن منظومة تطوير الصرف الصحى بالمدينة، وذلك بفصل الصرف الصناعى عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة فى ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.
 
 



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