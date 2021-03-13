Advertisements

بسبب لقاحات كورونا.. حركة مشروع تونس ترفع قضية ضد الحكومة

السبت 13/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، عن "تقديم قضية ضد الحكومة وكل من له علاقة بملف اللقاحات لكشف من تسبب في التهاون في عدم تمكين التونسيين من التلقيح في آجال مبكرة".

وكشف مرزوق، أن "أحد قيادي حركة "مشروع تونس" جمع عددا من الشكاوى من المواطنين وتكفل برفعها إلى القضاء لكشف كل ما يتعلق بأسباب التأخر وأسباب التعامل منذ البداية مع شركات دون أخرى".

وقال مرزوق ''الخصام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب 15 ألف جرعة (30 ألف لقاح) ومن كان يقف وراء وصولها إلى تونس يعد فضيحة، وفي الأخير تبين أنه لا علاقة لهما بذلك وأن رجل أعمال تونسي هو من ساهم في وصولها إلى تونس''. 

أخبار تهمك

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من طقس الليلة (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ ساعة و نصف

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 14 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:46 ص

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

12:11 ص

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين