عبير صبري تُتاجر في الآثار في فيلم "آل هارون"

تشارك الفنانة عبير صبري حاليًا في فيلم "آل هارون"، وتُجسد خلاله دور طبيبة تُدعى "جاكلين"، كما أنها تعمل في تجارة الآثار، والفيلم من تأليف أحمد نور، إخراج معتز حسام.



والفيلم ينتمي لنوعية أعمال الأكشن، وهو بطولة منذر رياحنة، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، إسلام حافظ، أحمد وفيق، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، حمدي هيكل، يارا نور الدين، منى فاروق.



حرص الفنان الشاب يوسف عمر على طمأنه جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، أثناء الانفجار الشديد الذي حدث وقت تصويره لإحدى الإعلانات التجارية برفقة الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب يوسف عمر منشورًا قال فيه :"الحمدلله على كل شئ أنا بخير ربنا سترها، والحمدلله إنها جت على قد كده، شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، كلامكم فرق معايا جدًا، وأسف لو ماردتش على حد".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.