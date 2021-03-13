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"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

السبت 13/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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بحث الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مع وفد رفيع المستوي من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" سبل التعاون بين الجانبين في مجال تحسين جودة الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، لبحث أوجه الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين الصحى الشامل، وآلية نقل هذه الخبرات في إطار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن تغطي مظلتها كافة المواطنين على مستوى الجمهورية في غضون 10أعوام.

وناقش الاجتماع آلية نقل الخبرة اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة متضمنًا الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في تطوير برامج الرعاية الصحية فضلًا عن تقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب للتوجيه السليم للاستثمار الصحي، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة.

ولفت الدكتور أمير التلواني،المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى أهمية مشاركة الخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة لتتجنب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ٥٠ عام الماضية.

مُثمِّنًا الإسهامات العديدة لوكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والذي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية لجميع المصريين بشكل آمن وفعال دون الحاجة لتحمل أعباء مالية مقابلها.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تعمل علي إرساء دعائم استراتيجية وطنية، ويعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها الإساسية لبناء الإنسان، ولذلك نرحب بالتعاون مع وكالة الجايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، التي تسهم بدورها في نقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحي الشامل الي المنظومة المصرية، عبر الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية في ظل منظومة التأمين الصحي الصحي الجديدة.
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع"جايكا" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

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