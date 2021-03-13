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أجهزة الأمن بالجيزة تضبط هارب من حكم بالإعدام في بولاق

السبت 13/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق، مُقيم بدائرة القسم محكوم عليه في جناية قتل والمقضي فيها بـ "الإعدام".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

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