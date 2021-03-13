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وزير الأوقاف الاردني: الحوار غاب بسبب تيارات فكرية إرهابية

السبت 13/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، إن إرادة الله أن يختلف الناس فيما بينهم واختار الانسان أن يكون خليفه الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس امة واحدة وجعل الناس شعوب مختلفة، الدعوة الي رفع الاختلاف  بالمستحيل أشبه، مشيرا إلى أن الاختلاف ظاهرة صحية فهو يطرح امام المنصف والعاقل مجموعة من الآراء فهو ظاهرة صحية ولذلك هناك ثروة فقيه تركها لنا العلماء في التراث. 

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : " النبي حاور في سيرته العطرة الكثير من الكافرين والمخالفين له، وكان الحوار بين الصحابة والعلماء وكان يطغى على الحوار أدب جم، فنحن بحاجة إلي الحوار في الداخل الإسلامي ومع الآخر في الخارج وعلمائنا قديما اختلفوا مع بعضهم البعض لكن  ضربوا أروع الأمثلة".

 وأكد أن الحوار غاب بسبب تيارات فكرية إرهابية، فأصبح لدى بعض الناس يتشكل لديهم قناعه ويجبر الآخر على الاقتناع بقناعته، مشيرا إلى أن مهمة العلماء والدعاة ان يسلكوا مناهج الحوار الصحيح،  موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم تلك المهمة، واخبرنا أنه سيكون هناك جاهلين ومبطلين وان هؤلاء سيشوهون الدين. 

 وأشار إلى أن أصحاب النبي اختلفوا كثيرا إلا أننا لم نر في اختلافاتهم إلا المودة وعلينا الحوار البناء في بيتنا الإسلامي فعندما تكون نيتنا صافية وغايتنا الوصول إلي الله عز وجل. 

وتابع: "الحاجة اليوم لحوارنا مع غير المسلمين، أشد من قبل فالعالم اصبح قرية صغيره، كان في سابق الأيام يقع الطاعون في دولة ويبقى، إلا اننا مؤخرا نجد الوباء ينتشر في العالم اجمع، لذلك فالعمل الإنساني لابد أن يكون عملا مشتركا ولابد أن ينطبق علي حياتنا سياسيا وثقافيا واجتماعيا".

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