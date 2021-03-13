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مستشار مكافحة العدوى: لقاح كورونا مجرد وقاية جزئية (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة كريمة الشامي، مستشار مكافحة العدوى، إن لقاح كورونا لا يوفر الحماية الكاملة، فليس كل شخص سيحصل على اللقاح لن يصاب بالمرض، بل هو وسيلة وقاية جزئية، ونسبة الأجسام المضادة التي يكونها اللقاح ليست واحدة على مستوى كل الأشخاص.

وأشارت "الشامي"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن فاعلية لقاحات كورونا مختلفة عن بعضها، والدولة المصرية عندما تختار اللقاح الذي ستوفره للمصريين يكون وفقا لعدة معايير لضمان أمانه وفاعليته، منوها بأن لقاح سينوفارم مصنع بالتكنولوجيا المعروفة، فضلا على أن مصر شاركت في التجارب السريرية.

وأضافت أن كل الأعراض الجانبية التي ظهرت على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بسيطة، كإحمرار في مكان الحقن، ولم يرصد أي أعراض خطيرة.

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