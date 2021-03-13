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نجلاء بدر تُعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وقامت بتوجيه رسالة شكر لكل من ساندها وقت مرضها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نجلاء بدر مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه :"أنا بسجل الفيديو ده عشان أشكركم على كل الحب وكل الرسايل اللي انتوا بعتوهالي، وكل كلمة قولتوهالي كانت بالنسبالي الطاقة الإيجابية كنت بستمدها منكم عشان اتعافى من فيروس كورونا".

وتابعت نجلاء بدر قائلة :"يوم 22 تحديدًا أصيبت بفيروس كورونا، والحمد لله ان أنا اتعافيت منه، الحمد لله ربنا كان كريم جدًا معايا، الحمد لله ربنا هو الشافي، وبحمد ربنا إنه عداني منها بسلام، وأنا كنت في عزل منزلي ومكنتش في مستشفى".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" بين السما والأرض"، وهو من إخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، محمد ثروت، نورهان، محمد لطفي، محمود الليثي، يسرا اللوزي، عمرو صالح، كتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ، وهو مأخوذ عن قصة للاديب العالمي نجيب محفوظ.

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