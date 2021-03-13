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مؤسس "أمهات مصر" تهنيء الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، متمنية مروره بكل أمان وسلام واستقرار.

ووجهت عبير، في تصريحات صحفية، حديثها للطلاب وأولياء الأمور، مشدده علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلي رأسها ارتداء الكمامة والماسك والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك بين الطلاب، واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات بشكل مستمر.

كما طالبت عبير، إدارات المدارس بضرورة التشديد علي تعقيم الفصول والتهوية المستمرة، والتأكيد علي الطلاب بإتباع الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة من فيروس كورونا، وحل أي معوقات قد تواجه الطلاب بخصوص العملية التعليمية.

وختمت عبير حديثها بكلمة للطلاب: "متقلقوش وحافظوا علي نفسكم، واجتهدوا وذاكروا كويس، في وسائل متاحة كتير للتعليم مثل القنوات والمنصات التعليمية ومعلمي الفصل داخل المدرسة واليوتيوب والكتب الخارجية وغيرها".

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